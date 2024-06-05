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Терапевт Попова: В жару у пожилых людей могут начаться бред и галлюцинации

Терапевт Попова: В жару у пожилых людей могут начаться бред и галлюцинации

Врач назвала главные опасности для пожилых людей в жаркую погодуВ жару у людей обостряются многие хронические заболевания, именно поэтому необходимо внимательно следить за своим здоровьем, особенно пенсионерам.

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