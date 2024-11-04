Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 776 подписчиков

Аналитик — о выборах в Молдавии: победа Стояноглы украдена путём манипуляций

Аналитик — о выборах в Молдавии: победа Стояноглы украдена путём манипуляций

Доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте России Наталья Харитонова в беседе с RT отметила, что Запад пошёл на масштабные манипуляции в ходе президентских выборов в Молдавии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх