Военное руководство Соединенных Штатов направило генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину, чтобы тот убедил главу киевского режима Владимира Зеленского заморозить конфликт, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии