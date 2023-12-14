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AT: Американский генерал Агуто должен убедить Киев заморозить конфликт

AT: Американский генерал Агуто должен убедить Киев заморозить конфликт

Военное руководство Соединенных Штатов направило генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину, чтобы тот убедил главу киевского режима Владимира Зеленского заморозить конфликт, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

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