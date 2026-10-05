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Газета.ру

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В Кремле призвали верить только Роспотребнадзору из-за слухов о чуме

В Кремле призвали верить только Роспотребнадзору из-за слухов о чуме

 © Максим Богодвид/РИА Новости Представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне слухов о появлении в Шелехове Иркутской области случая смерти от чумы призвал верить только информации Роспотребнадзора.

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