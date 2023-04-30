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Запад требует действий от Украины: Когда ждать контрнаступления?

Запад требует действий от Украины: Когда ждать контрнаступления?

В Киеве отвечают на вопрос о начале контрнаступления одним ответом: когда все будет готово. Однако Запад, который уже устал ждать, подталкивает Украину к активным действиям.

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