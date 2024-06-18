AS: Роналду хочет, чтобы Рамос перешёл в «Аль-Наср»

Экс-защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Как сообщает AS, помимо нападающего Криштиану Роналду, в переходе футболиста заинтересован также спортивный директор клуба Фернандо Йерро.
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