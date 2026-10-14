Агентство Mizan сообщило о казни Али-Сины Мостафави в Иране. Он был обвинен в терроризме и сотрудничестве с "американо-сионистским врагом".
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