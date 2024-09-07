Самокатчики могли стать причиной массовой аварии в Петрозаводске

Любители быстрой езды на самокатах явно пренебрегают правилами дорожного движения Вечером в центре Петрозаводска могла произойти массовая авария из-за несоблюдения самокатчиками правил дорожного движения.
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