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Гастроэнтерологи порекомендовали пить больше воды для здоровья печени

Гастроэнтерологи порекомендовали пить больше воды для здоровья печени

Печень является одним из самых важных органов. Она очищает кровь от токсинов, участвует в метаболизме жиров и углеводов, а также производит желчь.

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