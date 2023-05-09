Гастроэнтерологи порекомендовали пить больше воды для здоровья печени

Печень является одним из самых важных органов. Она очищает кровь от токсинов, участвует в метаболизме жиров и углеводов, а также производит желчь.
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