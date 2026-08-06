Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Европейская страна оказалась не готова к военным конфликтам из-за пробелов в логистике

Европейская страна оказалась не готова к военным конфликтам из-за пробелов в логистике

Согласно докладу Федерального управления финансов Швейцарии, армия страны не готова к возможным военным конфликтам из-за серьёзных пробелов в логистике и почти полной зависимости от импортного вооружения и оборудования.

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