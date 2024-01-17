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СССР-Россия

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Хрен вам, а не наши $300 млрд

Хрен вам, а не наши $300 млрд

Гаага и её международный суд неожиданно могут сыграть на руку России. Москва собирается использовать против Запада его же собственные средства и имеет все шансы выйти победителем из этой войны за свои же собственные деньги.

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