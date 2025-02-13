Уральских металлургов учатся предвидеть опасности на производстве

На ММК началась подготовка риск-менеджеров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК продолжается реализация проекта внедрения нового корпоративного подхода к охране труда и производственной безопасности.