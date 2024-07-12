Сергунина: Более 4 тыс. москвичей приняли участие в летнем сезоне проекта «Время добра»

К летнему циклу волонтерского проекта «Время добра» присоединились более 4,1 тысячи москвичей. С 29 июня по 7 июля для участников провели свыше 30 мероприятий — творческих, социальных, спортивных и экологических.
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