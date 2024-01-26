Уткин о деле Промеса: его нельзя держать на скамейке, будут дурные ассоциации

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале в шутку предложил "Спартаку" выпускать Квинси Промеса в каждом матче на 90 минут, чтобы у него не было ассоциаций со скамейкой.
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