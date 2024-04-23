Администрация Белевского района не информировала жителей о радиационной обстановке

В Белевском районе Тульской области выявили нарушения в работе администрации. Проверка показала, что она не информировала жителей о радиационной обстановке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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