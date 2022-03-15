Хотите, чтобы вас любили? Будьте, как Украина!

Друзья, в последнее время все чаще приходится сталкиваться с самоуничижительными сетованиями соотечественников, успевших за 30 лет привыкнуть ощущать себя частью «свободного мира», и теперь этой иллюзии лишающихся, о том, что мы «стали в восприятии всех — врагами всего мира».
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