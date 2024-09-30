Политолог Ливен: на Западе все чаще признают необходимость переговоров с Россией

Британский политолог Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd заявил, что сейчас западные политики все чаще признают, что конфликт на Украине можно разрешить только через переговоры и соглашения с Россией на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели после начала спецоперации.