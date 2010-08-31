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31 августа 2010 года аэродром Орел (Южный) был исключен из Госреестра

31 августа 2010 года аэродром Орел (Южный) был исключен из Госреестра

Однако регион продолжает рассматривать возможность возобновления авиасообщения. В 2024 году закрытой авиагавани присвоили имя Ивана Тургенева.

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