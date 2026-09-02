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Пятый канал

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Банды выясняли отношения: ГУР и СБУ устроили перестрелку в центре Киева

Банды выясняли отношения: ГУР и СБУ устроили перестрелку в центре Киева

В украинской столице этим утром прямо на улицах звучали выстрелы. Есть погибшие и раненые. Таким образом отношения выясняли спецслужбы — СБУ и ГУР.

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