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В Новосибирске каждая камера зафиксировала нарушения ПДД в среднем на 8 млн рублей

В Новосибирске каждая камера зафиксировала нарушения ПДД в среднем на 8 млн рублей

На территории города работает 93 комплекса фото-видофиксации нарушений правил дорожного движения. На что тратят полученные штрафы?В Новосибирске каждая из 93 камер фиксации в среднем регистрирует около 16 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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