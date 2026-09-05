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Лэмпард о 0:1 с «Сити»: «Ковентри» не заслуживал поражения. Было не так много моментов, когда нам приходилось нервничать. Я очень доволен ребятами»

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард считает незаслуженным поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в 3-м туре АПЛ.

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