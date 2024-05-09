Парад Победы начался на Дворцовой площади

Он стартовал с вынесения Государственного флага Российской Федерации и символа победы советского народа — знамени Победы На Дворцовой площади начался парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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