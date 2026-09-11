В Екатеринбург привезут Канье Уэста, но с оговоркой

В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. На него привезут фильмы о ярких личностях, в том числе картину «Канье Уэст: Во имя кого? Читать далее.
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