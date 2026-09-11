Сергей ВЕДЕНЕЕВ поставил точный диагноз «Зениту»

«Матч с «Локомотивом» будет очередной проверкой того, как проходит курс лечения» Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ пришёл к окончательному выводу: игроки петербургского клуба находятся не в оптимальной форме.