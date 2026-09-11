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Спорт Уик-Энд

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Сергей ВЕДЕНЕЕВ поставил точный диагноз «Зениту»

Сергей ВЕДЕНЕЕВ поставил точный диагноз «Зениту»

«Матч с «Локомотивом» будет очередной проверкой того, как проходит курс лечения» Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ пришёл к окончательному выводу: игроки петербургского клуба находятся не в оптимальной форме.

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