Китай вводит правила защиты критической информационной инфраструктуры

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Портал PRC.TODAY – Китай ввёл правила для защиты критической информационной инфраструктуры страны, поскольку власти наращивают усилия по укреплению безопасности данных в условиях рисков и всё более сложной глобальной геополитической ситуации.