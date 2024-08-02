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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «Буллс» переложили всю вину на Зака ​​Лавина. Но что за последнее время сделал их офис?»

Источник в «Буллс» недавно высказал свое мнение о защитнике: «Он всегда все делал по-своему, но никогда не побеждал».

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