Друг пропавшей семьи Усольцевых нашел на фото с поисков подозрительные детали

Валентин Дегтерев заметил на снимках пятна, похожие на кровь, знакомую бутылочку и силуэт в расщелине Валентин Дегтерев, друг семьи Усольцевых, изучил опубликованные следователями снимки с места поисков и обнаружил на них ряд тревожных деталей.