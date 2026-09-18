Друг пропавшей семьи Усольцевых нашел на фото с поисков подозрительные детали

Валентин Дегтерев заметил на снимках пятна, похожие на кровь, знакомую бутылочку и силуэт в расщелине Валентин Дегтерев, друг семьи Усольцевых, изучил опубликованные следователями снимки с места поисков и обнаружил на них ряд тревожных деталей.
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