В Казани стартует саммит БРИКС, в котором примут участие более 30 стран Сегодня, 22 октября, стартует шестнадцатый саммит БРИКС.
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В Казани стартует саммит БРИКС, в котором примут участие более 30 стран Сегодня, 22 октября, стартует шестнадцатый саммит БРИКС.
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