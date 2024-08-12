Житель Хабаровска стал фигурантом из-за ложных сообщений об угрозах в Приангарье

Правоохранители доставили из Хабаровска в Иркутск ранее судимого 35-летнего мужчину. В феврале прошлого года он звонил на телефоны режимных объектов Иркутской области и сообщал о нахождении там опасных предметов.
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