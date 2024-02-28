Выход множества игр на Playstation отменили

Японская корпорация Sony рассказала о масштабных сокращениях сотрудников. В официальном сообщении генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана говорится, что компания уволит более 900 человек или 8 процентов работников.
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