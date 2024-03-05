❕Из-за временного перекрытия Крымского моста остановлены 9 поездов В районе Крымского моста остановлены поезда: Из Крыма: 🚂 Поезд №068 Симферополь – Москва 🚂 Поезд №426 Симферополь – Кисловодск 🚂 Поезд №174 Евпатория – Москва 🚂 Поезд №092 Севастополь – Москва В Крым: 🚂 Поезд №316 Адлер – Симферополь 🚂 Поезд №425 Кисловодск – Симферополь 🚂 Поезд №092 Москва – Севастополь 🚂 Поезд №173 Москва – Евпатория 🚂 Поезд №028 Москва – Симферополь «Поезда начнут движение как только это будет разрешено.