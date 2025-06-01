Англосаксы и германский нацизм. Часть II

В предыдущей статье я коснулся темы британского империализма. Англосаксы спустя более тысячи лет после высадки на Британских островах совершили высадку на другой стороне Атлантического океана, в Новом Свете.
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