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Отказ от роли всей жизни ради театра и голодные годы в Москве: как Нонна Гришаева шла к успеху

Отказ от роли всей жизни ради театра и голодные годы в Москве: как Нонна Гришаева шла к успеху

В июле заслуженная артистка России Нонна Гришаева отмечает 55-летний юбилей. Сегодня она руководит московским театром, снимается в кино и выходит на сцену, но её путь к признанию складывался из резких контрастов: от дворянских корней и раннего успеха в Одессе до голодных студенческих будней в Москве и добровольного отказа от роли, которая могла принести ей всесоюзную […] .

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