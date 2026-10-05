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Крымская газета

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Новые скамейки, плитка и освещение: как преобразилась площадь у школы искусств в Керчи

Новые скамейки, плитка и освещение: как преобразилась площадь у школы искусств в Керчи

У школы искусств им. Романа Сердюка в Керчи установили новые скамейки и урны У школы искусств им.

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