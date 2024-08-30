На складе в Подмосковье выявили 120 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции выявили на одном из складов в подмосковном Пушкино 120 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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