Царьград БОЙЦЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТЕРОБОРОНЫ. ФОТО: NIKITA TSITSAGI/NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.
Защитим себя сами: Русским начинают выдавать оружие
Комментарии
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Николай Кузнецов
Представляешь! Даже спорить с тобой не буду, неинтересно
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42 мин.
Игорь Костоглод
Водяной, ты бы пургена ведро принял, может мозги бы у тебя прочистились. Или лечебную трёхведёрную клизму.
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39 мин.
Сергей
ВИНТОВКА РОЖДАЕТ ВЛАСТЬ! ( так утверждал великий МАО...)
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24 мин.
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