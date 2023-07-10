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Защитим себя сами: Русским начинают выдавать оружие

Защитим себя сами: Русским начинают выдавать оружие

Царьград БОЙЦЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТЕРОБОРОНЫ. ФОТО: NIKITA TSITSAGI/NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Представляешь! Даже спорить с тобой не буду, неинтересно
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42 мин.
Игорь Костоглод
Водяной, ты бы пургена ведро принял, может мозги бы у тебя прочистились. Или лечебную трёхведёрную клизму.
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Сергей
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