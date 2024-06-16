США обвинили иранский военный фрегат в неоказании помощи украинскому судну

С обвинением в адрес иранского военного фрегата Jamaran по поводу того, что он якобы не ответил на сигнал бедствия с находящегося поблизости украинского сухогруза Verbena, атакованного хуситами, выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM) 16 июня, сообщает пресс-служба ведомства.