ВС РФ наконец-то удалось обрушить пролёт моста в Затоке Одесской области

В результате нескольких лет периодических ударов по мосту в населенном пункте Затока Одесской области наконец-то произошло обрушение пролета в северной части чрезвычайно важного для логистики противника инженерного сооружения.
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