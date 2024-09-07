Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Тамара
    Нет, просто надо к ним по адресу направить военкома и вручить повестку."Мобилизацию надо...
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После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова Давненько не было у наших западных экс-партнеров такого срыва покровов.

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