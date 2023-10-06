Приглашают на вакцинацию: стали известны результаты экспертизы погибшей в Тольятти лисы

Напомним, животное было поймано на территории Автозаводского района города вчера, 5 октября.Как ранее сообщалось, лисица объявилась в районе улицы Революционной, где ее стали снимать на камеры телефонов местные жители.
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