Не менее 14 беспилотников сбиты силами ПВО при попытке атаки на Москву и Московскую область. Пострадало три человека в Раменском.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Не менее 14 беспилотников сбиты силами ПВО при попытке атаки на Москву и Московскую область. Пострадало три человека в Раменском.
Свежие комментарии