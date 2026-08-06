Турклуб "Державинский" завершил поход первой категории сложности по национальному парку "Таганай"

Команда туристского клуба «Державинский» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина совместно с участниками клуба «Полярная Звезда» Северного (Арктического) федерального университета совершила пеший поход первой категории сложности по маршруту национального парка «Таганай» в Челябинской области.
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