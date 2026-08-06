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Новости Тамбова

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Турклуб "Державинский" завершил поход первой категории сложности по национальному парку "Таганай"

Турклуб "Державинский" завершил поход первой категории сложности по национальному парку "Таганай"

Команда туристского клуба «Державинский» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина совместно с участниками клуба «Полярная Звезда» Северного (Арктического) федерального университета совершила пеший поход первой категории сложности по маршруту национального парка «Таганай» в Челябинской области.

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