"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти

Игорь Морозов

Очень хочется верить , что эта работа будет идти , а не заглохнет через месяц, или два. хотя если почитать то и в спец службах не мало ребят сидят на и помогают тем кто должен уже сидеть лет 5-10. Я уже не говорю о наших чиновниках. раньше говорили такое о продавщицах. Отработала 5 лет за прилавком, можно сажать без суда и следствия. А у нас чиновники десятилетиями сидят на своих местах. так что любого бери за ж..... или я.... и не ошибёшься.