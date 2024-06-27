Выступил глава Дагестана Сергей Алимович Меликов: "В Дагестане проверят личные дела всех чиновников, в том числе депутатов, после того, как сыновья главы одного из районов оказались участниками позавчерашних событий.
"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти
Комментарии
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Игорь Морозов
Очень хочется верить , что эта работа будет идти , а не заглохнет через месяц, или два. хотя если почитать то и в спец службах не мало ребят сидят на и помогают тем кто должен уже сидеть лет 5-10. Я уже не говорю о наших чиновниках. раньше говорили такое о продавщицах. Отработала 5 лет за прилавком, можно сажать без суда и следствия. А у нас чиновники десятилетиями сидят на своих местах. так что любого бери за ж..... или я.... и не ошибёшься.
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19 час.
ninikooo Митусова
Это уже дно- система прогнила окончательно. Разгребать и разгребать эту гниль.
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12 час.
W
Walery
Что такое в Вашем понимании - "Система"? Пораскиньте мозгами и разъясните! Скорее всего Вы имеете ввиду "Рыночные отношения", ла!
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5 час.
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