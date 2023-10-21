Первые грузовики с гумпомощью для сектора Газа прошли через КПП «Рафах»

Первые грузовики с гуманитарным грузом для сектора Газа прошли через КПП «Рафах». «Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — сообщает al Arabiya.
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