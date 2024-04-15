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В Пермском крае растет число вакансий для людей с инвалидностью

В Пермском крае растет число вакансий для людей с инвалидностью

Средняя зарплата для инклюзивных профессий в прошлом году составила 63 000 рублей.В Пермском крае растет число вакансий для людей с инвалидностью: к 2023 году их количество достигло 4,3 тысячи, увеличившись на 56 % по сравнению с 2022 годом, сообщает hh.

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