Nature: российским физикам запретят доступ к Большому адронному коллайдеру с 1 декабря

30 ноября Европейская лаборатория физики элементарных частиц (CERN, Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) откажет в доступе к своим объектам сотням учёных, связанных с российскими научными учреждениями, если они не переедут в организации за пределами страны.
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