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Польские чиновники пребывают в настоящей панике. Пока они воевали с Путиным на Украине, Белоруссия опутала Европу щупальцами разведки. И какими!

Польские чиновники пребывают в настоящей панике. Пока они воевали с Путиным на Украине, Белоруссия опутала Европу щупальцами разведки. И какими!

HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA/GLOBALLOOKPRESS ОБЩЕСТВО ШПИОНКА, КОТОРАЯ НЕ СМОГЛА. ПОЛЯКИ В ПАНИКЕ ИЗ-ЗА МЕДОВОЙ ЛОВУШКИ ЛУКАШЕНКО СЕРГЕЙ АНТОНОВ Польские чиновники пребывают в настоящей панике.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ОЧЕРЕДНОЙ  ДЕШЕВЫЙ  ,,ФЕЙК,,  от Пшецких  НЕДОНОСКОВ ....!!!! Вилами по воде , ШПИОНКА, СЕКС БОМБА, НАЖРАЛАСЬ  и  ЛЯПНУЛА ,,НЕ ТО,, .... ЧУШЬ да и только.
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