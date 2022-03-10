С сегодняшнего дня в общественном транспорте Краснодара нельзя оплатить проезд телефоном

Как сообщается на странице общественного транспорта Юга России в инстаграм «Голос маршрута», ограничения касаются только устройств, поддерживающих nfс-технологии (смарт-часы, телефон и не только) с использованием платежных систем Visa и MasterCard.
Как сообщается на странице общественного транспорта Юга России в инстаграм «Голос маршрута», ограничения касаются только устройств, поддерживающих nfс-технологии (смарт-часы, телефон и не только) с использованием платежных систем Visa и MasterCard.
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