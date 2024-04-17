На Западе рассказали, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

ЛОНДОН, 17 апреля, ФедералПресс. Для ВСУ в Часовом Яре сложилась критическая ситуация. Чтобы исправить положение, Киев перебрасывает туда резервы, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
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