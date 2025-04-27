Малышева призывает сажать в тюрьму матерей из-за заболевших ветрянкой детей

Врач и телеведущая Елена Малышева выразила категорическое осуждение в адрес матерей, которые сознательно заражают своих детей ветряной оспой или другими заболеваниями, полагая, что это поможет укрепить иммунитет.
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